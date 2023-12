Baanwielrenners Dorenbos-Abma verslaan wereldkampioenen op NK

Baanwielrenners Yanne Dorenbos uit Castricum en Elmar Abma hebben vrijdagavond goud gepakt op de koppelkoers tijdens het NK in Apeldoorn. Het duo versloeg verrassend wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip.

Havik en Van Schip werden in augustus wereldkampioen op dit onderdeel en waren de grote favoriet, maar konden het dus niet waarmaken. Wel kwam Havik donderdagavond nog in actie bij een wedstrijd in Kopenhagen en Van Schip reed eerder op de avond de keirin.

Succesvol

Dorenbos en Abma waren eerder dit NK ook succesvol op andere onderdelen. Zo won Dorenbos donderdag de scratch en Abma het omnium. Dorenbos combineert het baanwielrennen met het wegwielrennen. Komend seizoen zal de Noord-Hollander rijden voor de ploeg Parkhotel Valkenburg (voorheen ABLOC)

