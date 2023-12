Bovenkarspel aA nl Voor molenaar Joop is oudejaarsavond altijd spannend: "Blij als het weer 1 januari is"

Met oud en nieuw in zicht heeft molenaar Joop Roersma uit Bovenkarspel zijn jaarlijkse voorbereidingen voor de Ceresmolen getroffen. Vier jaar geleden vloog de Ceresmolen in brand tijdens oud en nieuw, hoogstwaarschijnlijk door een vuurpijl die de molen raakte. Om te voorkomen dat de molen opnieuw in brand vliegt, heeft hij samen met andere molenaars een sproei-installatie aangelegd. Desondanks blijft oudejaarsavond voor hem een bewogen avond. "Ik ben blij als het weer 1 januari is en zie dat de molen er nog staat."

Op 31 december 2019 werd de molen in het riet geraakt door een vuurpijl. "Ik kon het niet geloven, het zal toch niet waar zijn, dacht ik." De kop van de molen was volledig weggebrand en er gingen geruchten dat het restant van de molen zou worden gesloopt. En daar kwamen 'een heleboel emoties' bij kijken, vertelt Roersma. "Gelukkig is het gelukt om de molen te behouden."

Twee jaar geleden is de molen helemaal opnieuw hersteld, onder meer met riet dat tijdens de brand niet is vergaan. "Het riet is natuurlijk zo droog, dat op het moment dat er vuur door de natte laag heen komt, het onmiddellijk vlam vat. Er zit veertig centimeter riet op de molen dat is natuurlijk kurkdroog, dat zit er al dertig jaar op. Als het branden eenmaal begint, is er geen houden meer aan." En daarom heeft Roersma samen met de andere molenaars een sproei-installatie aangelegd die het riet via een timer nat maakt. "Kijk, hier loopt onze ringleiding, daar zit een sproeiertje en vanaf daar loopt het water beneden over het lijf van de molen." Dubbele avond Ondanks het goedwerkende sproeiersysteem blijft oud en nieuw een dubbele avond voor Roersma. Hij zal de gebeurtenis op 31 december 2019 nooit vergeten. "Ik zal blij zijn als het weer 1 januari is. Dan hoop je gewoon dat-ie nog staat." Roersma heeft vanuit zijn huis uitzicht op de molen. Om de anderhalf uur houdt hij de molen in de gaten. Angstig is hij niet, maar: "Ik hoop dat iedereen zich gedraagt en niet het vuurwerk haalt wat ze drie jaar geleden hebben gebruikt", aldus Roersma.

