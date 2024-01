Dochter verraste vader met bezoek aan Rons kerstdorp in Uitgeest

Op de eerste dag van het nieuwe jaar blikt de IJmond-redactie van NH Nieuws terug op 2023. Wat waren de verhalen die verteld moesten worden? Aan wie of wat denken ze nog met weemoed aan terug? En vooral, welke verhalen gaven hun hoop voor 2024? In deel 3: verslaggever Esmee de Kinderen.

Foto: NH Media

De mooiste boodschappen wekken vaak een warm gevoel op. Zo heeft Ron mij weten te raken met zijn mooie verhaal over zijn zelfgemaakte miniatuur-kerstdorp. Zo bracht een dochter haar vader mee naar het kerstdorp als verrassing en was helemaal in de zevende hemel. Het brengt mensen samen en dat is iets wat Rons kerstdorp in Uitgeest zeker doet.

De zomer was net voorbij, maar Rons kerstdorp stond in oktober al in de steigers. De Uitgeester begint er al elk jaar vroeg aan, zodat hij tot in detail alles kan afwerken. Van miniatuur treintjes tot kleine windmolens, je ziet het allemaal voorbij komen. Een aantal maanden geleden mocht ik langskomen samen met mijn collega Thomas Jak om zijn kerstdorp in levenden lijve te zien. Elk jaar komen er zo'n 600 tot 1000 bezoekers langs, die ook een kleine bijdrage kunnen geven. Dit jaar schenkt Ron die bijdrage in het teken van de dierenambulance Kennemerland. "Het is gratis. Als iemand geen geld heeft, even goede vrienden, maar elke bijdrage helpt." De organisatie heeft hulp nodig bij het aankopen van twee nieuwe ambulances voor de dieren. Ron had het opgepikt en steunt ze daarom met alle plezier. (Tekst loopt door onder de video)

Rons Kerstdorp - NH Nieuws

Vader- en dochterlief Voor Ron staat het eindejaar in het teken van rust, vrede en ook kinderen over de vloer. Zo trekt zijn kerstdorpen niet alleen kinderen aan, maar ook mensen die ook 'kerstdorpengek' zijn. Er is een verhaal dat hem is bijgebleven na al die jaren. Zo hielp een vader zijn dochter met het schilderen van haar woning. Als bedankje nam ze hem mee uit eten en verraste ze hem. "Hij werd naar binnen geloosd met een blinddoek en toen hij eenmaal af mocht, sprongen de tranen in zijn ogen."