Jongens met mes beroven tiener (16) op station Heemstede-Aerdenhout

Een 16-jarige jongen uit Halfweg is gisteravond rond 22.00 uur op station Heemstede-Aerdenhout onder bedreiging van een wapen beroofd.

De politie laat weten dat het slachtoffer en een vriend op het station werden aangesproken door drie jongens. Zij eisten de spullen van de 16-jarige jongen en lieten daarbij meerdere keren een mes zien. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is meegenomen. "Dat willen we nog gebruiken in het onderzoek", legt een woordvoerder van de politie uit.

De 16-jarige jongen en zijn vriend zijn erg geschrokken van de beroving. "Na de beroving zijn zij ergens anders heengegaan en daar is de politie gebeld", vertelt de woordvoerder. "De politie heeft nog in de omgeving van het station naar de jongens gezocht, maar ze zijn niet meer gevonden."

Na de beroving liepen de drie jongens weg via de Leidsevaartweg in de richting van Bennebroek. De politie doet onderzoek naar beroving en zoekt getuigen en camerabeelden. Ook is er een signalement van de gezochte jongens beschikbaar. Alledrie zijn ze rond de 16 jaar oud, tussen de 1.75 en 1.85 lang en ze droegen donkerkleurige kleding.