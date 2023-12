Verlaten bestelbusje brandt uit onder viaduct in Eemnes

Onder een viaduct van de A27 aan de Heideweg in Eemnes is vanmorgen rond 5.10 uur een bestelbusje volledig uitgebrand. De politie vermoedt brandstichting en heeft het busje meegenomen voor onderzoek.

Een voorbijganger zag het busje branden en belde de hulpdiensten, laat een woordvoerder van de politie weten. Er was niemand meer bij de brandende bestelbus aanwezig. "We vermoeden dat het gaat om brandstichting. Het busje is in beslag genomen voor nader onderzoek", zegt de woordvoerder.

De politie heeft onderzoek gedaan aan de Heidelaan. Intussen is de weg weer open.