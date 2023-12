IJburg niet bereikbaar via A10 vanwege aanrijding

Automobilisten die naar IJburg moeten, zullen via de A1 in plaats van de A10 moeten rijden. Dat komt door een ongeval op de IJburglaan.

Rond 21.15 uur kwamen daar twee auto's met elkaar in botsing. Het lijkt erop dat geen van de inzittenden overgebracht hoeft te worden naar het ziekenhuis, wel is een van hen door een ambulanceverpleegkundige nagekeken.

Ook afrit S114, vanaf de A10 Oost richting IJburg, is afgesloten. Dat was rond 23.00 uur nog steeds zo. Het is niet bekend wanneer de afsluitingen opgeheven worden. Het eiland is nu alleen vanaf de A1 bereikbaar via de Benno Premselabrug.

Volgens Denk-raadslid Süleyman Koyuncu laat het ongeluk zien dat IJburg slecht bereikbaar is bij calamiteiten. Hij heeft er eerder aandacht voor gevraagd bij het college van burgemeester en wethouders, maar zag 'helaas geen actie'.