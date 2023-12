Weer twee auto's in brand in Noord

Op het Stenghof in Noord zijn vanavond twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer heeft beide branden geblust.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Autobranden in Noord Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Volgens omstanders werd een van de auto's even na 19.00 uur in brand gestoken. Het vuur sloeg daarna over op de auto die ernaast geparkeerd stond.

Beide auto's zijn door de brand total loss.