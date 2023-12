Drie op rij voor Irene Schouten: opnieuw goud op 3.000 meter

Schaatsster Irene Schouten uit Hoogkarspel heeft voor de derde keer de Nederlandse titel op de 3000 meter gegrepen. De drievoudig olympisch kampioene van AH-Zaanlander was in Heerenveen met een tijd van 3.56,78 de beste. Zilver en brons gingen naar ploeggenoten Marijke Groenewoud en Elisa Dul.

Voor titelverdedigster Antoinette Rijpma-de Jong zijn er geen WK en EK-tickets op de 3000 meter. De schaatsster van Jumbo-Visma, in 2021 nog wereldkampioene op deze afstand, werd vijfde in 4.01,11. De 28-jarige Friezin werd een dag eerder derde op de 1500 meter. Joy Beune, donderdag nog winnares op de 1500 meter, greep met een vierde plaats ook naast een WK-ticket op de 3000 meter.

Schouten klopte haar ploeggenote Groenewoud in een rechtstreeks duel. De 31-jarige Noord-Hollandse dook ook onder de tot dan toe snelste tijd van 3.59,87 van Dul. Groenewoud was ook sneller en bracht haar persoonlijk record naar 3.57,56.

De NK afstanden gelden als kwalificatie voor de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari in Calgary worden gehouden. De top drie op de 5000 meter mag in principe rekenen op een ticket voor de WK. Voor de EK afstanden die van 5 tot en 7 januari plaatsvinden in Thialf geldt een maximum van tien Nederlandse deelnemers per sekse en een selectievolgorde. Alleen Schouten en Groenewoud zijn al zeker.