Floradorp hoort zaterdag of vreugdevuur doorgaat: "Check tien keer per dag de weersvoorspelling"

Het zijn spannende dagen voor de Floradorpers. De voorbereidingen voor het jaarlijkse vreugdevuur op oudjaarsnacht zijn in volle gang, maar misschien is dat allemaal voor niets. Als het te hard waait gaat er, net als vorig jaar, een streep door het vuur. Toen gebeurde dat kort van tevoren en ging het vuur alsnog aan. Om dat te voorkomen krijgen de Floradorpers dit jaar eerder uitsluitsel.

"Hoe vaak ik de weersverwachting voor zondag op m'n telefoon check?", zegt organisator Patrick van Bronswijk van Flora 4 Life. "Zo'n tien keer per dag." Patricks blik zal dan niet zozeer richting de temperatuur of hoeveelheid regen gaan. De windkracht: daar gaat het om. Als die vijf of lager is, dan gaat het zondagnacht gewoon door allemaal. Maar het doemscenario, windkracht zes of hoger, is ook nog altijd niet uitgesloten.

Zaterdag 12.00 uur

"Ah, hij springt net weer van windkracht vier naar vijf", zegt Patrick terwijl hij op z'n telefoon kijkt. "Gisteren stond hij zelfs even op zes. Bij deze voorspelling staat wel 'voelt als vier', dus als het ook echt vier wordt, dan ben ik content." Maar die garantie hebben de Noorderlingen natuurlijk niet. Zo is het tot zaterdagmiddag nog spannend, want dan, om 12.00 uur om precies te zijn, krijgt de organisatie groen óf rood licht.