Afsluitdijk dicht door ongeluk, verkeer moet omrijden via Almere

Door een ongeluk en het bijbehorende onderzoek door de politie is de Afsluitdijk richting Leeuwarden dicht voor verkeer. Mensen die toch richting Friesland moeten kunnen zich opmaken voor een lange rit: zij moeten omrijden via Flevoland.

Het is nog onduidelijk hoe lang het onderzoek van de politie precies gaat duren. In de tussentijd wordt het verkeer vanaf Zaandam omgeleid door Rijkswaterstaat. Dat gaat via de A1 en de A6, door Flevoland.

Wat er precies gebeurd is op de Afsluitdijk is niet duidelijk. Ook is het onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.