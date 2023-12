Bezoekje van Britse superster Nigella Lawson geeft Amsterdams snoepwinkeltje kerstboost

Het winkeltje straalde in een speciale kerstuitzending op BBC one, waarin Nigella kerst vierde in de Nederlandse hoofdstad. De uitzending trok in Engeland zo'n 1.6 miljoen kijkers.

Dankzij de uitzending en de Instagrampost van Nigella weten de Engelse toeristen het winkeltje en masse te vinden, vertelt Mariska aan NH Radio. "Where are you from?", galmt het door het winkeltje in een Amsterdams accent. "London!", roepen de klanten.

Nigella's favoriet

Mariska staat al 21 jaar in het winkeltje in de Jordaan en heeft alle soorten klanten zien langskomen. Over Nigella is de Amsterdamse erg te spreken. De wereldberoemde Britse chef kwam voor de opnames al even langs in de winkel om te shoppen, maar de Engelse drop sloeg ze over. "Ze is zelf heel erg van de zoute salmiak drop", vertelt Mariska. "Dat is echt haar favoriet."

Maar voor de uitzending kozen ze wat dropsmaken die bestemd waren voor een breder publiek. "Voor de uitzending kocht ze zoete salmiakdrop in de vorm van grachtenpandjes, en een carameldrop."

Mariska geniet nog elk moment van alle aandacht en nodigt dan ook iedereen uit om een kijkje te nemen. "Kom lekker langs in het nieuwe jaar", aldus Mariska. "Als iedereen weer van het dieet af is."