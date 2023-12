Geen zorgen bij organisatie show Museumplein: "We zijn weersonafhankelijk"

De enorme constructie op het Museumplein wordt opgebouwd en is bijna compleet. De organisatie is in handen van Fjuze en het team maakt zich momenteel nog geen zorgen over het weer. "We zijn weersonafhankelijk omdat we veelal draaien op licht", vertelt projectleider Sandra Kommer. "We hebben wel een extra dimensie met traditioneel vuurwerk dat erbij komt. Het zou jammer zijn als dat niet zou kunnen vanwege de wind."

Sloterplas spannend

De organisatie van de vuurwerkshow bij de Sloterplas is ook in handen van het team van Kommer. En de aanloop daarnaartoe is spannender. "Daar hebben we dus wel echt serieus te maken met traditioneel vuurwerk, dus daar moeten we ook heel nauw in de gaten houden hoe het gaat zijn", legt ze uit. "Die kans is iets groter dat het niet door kan gaan, maar vooralsnog zijn de weersverwachtingen wel goed en gunstig voor ons dus daar gaan we vanuit. Dan moet het helemaal goed komen."

Show Museumplein

Op het Museumplein staat een programma klaar dat begint om 19.00 uur met een speciale show voor kinderen, en andere Amsterdammers die op tijd naar bed willen. Om 22.00 uur begint de echte eindejaarsviering, waar eerst muziek het publiek zal vermaken.

De laatste tien minuten voor de jaarwisseling zal opnieuw de grote stellage de hoofdrol opeisen. "We beginnen met een countdown om 23.50 uur", vertelt Sandra Kommer. "Dan tellen we met zijn allen af en vervolgens gaan we om 00.00 uur de lucht in met vuurwerk van licht en traditioneel vuurwerk zoals we dat kennen. De basis is echt deze constructie van 60 meter breed en 30 meter hoog. Die gaat gewoon aan met fantastisch mooie kleuren en bewegingen."