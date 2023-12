Baasjes en viervoeters zoeken tijdens jaarwisseling rust op vuurwerkvrije vakantieparken

You hate it or you love it: de harde knallen van het vuurwerk. Voor een deel van de mensen die het jaarlijkse oorgeweld wil ontvluchten is een vakantiepark een toevluchtsoord. Vooral mensen met viervoeters zijn tijdens de jaarwisseling te vinden op campings en bungalowparken.

Het Texelse EuroParcs De Koog in De Cocksdorp is een van de plekken waar veel mensen met honden verblijven. Bij de medewerkers is het duidelijk dat de gasten vooral voor de rust komen. "Wij hebben een kleinschalig park met 33 chalets", vertelt Arjan Eelman van EuroParcs. "Maar het is hartstikke druk."

Het valt Eelman op dat de huisjes waar honden toegestaan zijn, ruim van tevoren worden geboekt. "Deze gasten komen voor de rust, het strand en het buitenleven. Op het terrein mag dan ook geen vuurwerk worden afgestoken, maar wat er buiten ons terrein gebeurt weten we natuurlijk niet."

Nieuwjaarsdiner

Ook bij Camping & Vakantiepark De Nollen in Callantsoog merken ze de feestdrukte. "Onze huisjes worden altijd in de winterperiode goed geboekt, maar dit jaar zit ook de camping bijna helemaal vol en dat is uniek", zegt Nuno Ploeger van De Nollen.

Vorig jaar besloot het vakantiepark het terrein vuurwerkvrij te maken en dat pakte goed uit. "Het wordt ook steeds populairder om de kamperen in de winter. De meesten komen niet alleen voor oud en nieuw en plakken er een paar dagen langer aan vast", vertelt Ploeger.

Het vakantiepark organiseert in het bijbehorende restaurant ook een nieuwjaarsdiner voor zo'n honderd mensen. Daar mogen ook mensen die niet op de camping staan bij aanschuiven. "Dat was vorig jaar een groot succes", vertelt de campingmedewerker. "Dankzij het succes van vorig jaar staan er dit jaar veel dezelfde gezichten op het vakantiepark."

'Groen en rustig park'

Op Bungalowpark Carpe Diem in Groet, dat het hele jaar open is, valt het ook op dat vooral mensen met honden hun huis ontvluchten. "Wij zijn een groen en rustig familiepark", vertelt beheerder Marianne Meedendorp. "Mensen kunnen hier geen vuurwerk afsteken. Als ze het zouden willen moet dat langs de kant van de weg."

Het park in Groet is het hele jaar open, maar om de rust erin te houden mikt het park op mensen die dat ook graag opzoeken. "Wij willen hier geen groepen mensen die feesten en narigheid veroorzaken", vertelt Meedendorp. "Om nachtbrakers te weren kunnen mensen alleen een weekarrangement boeken."

Toch vuurwerk kijken?

Liefhebbers van vuurwerk die wel graag helemaal in het moment willen komen, kunnen op het aftelmoment bij het Museumplein in Amsterdam kijken naar de Electric Fireworks. Op het plein is dan een lichtshow te zien, waarbij ook ecovuurwerk wordt afgestoken. Voor de jeugd wordt een speciale kindershow georganiseerd. Dat begint om 19.00 uur.

In Weesp is een vuurwerkshow. Tussen 23.45 uur en 00.30 uur zal in de zogeheten Kom van Weesp, tussen de Herengracht en Achteromstraat, professioneel vuurwerk worden afgestoken. Dit gebeurt vanaf een ponton op het water.