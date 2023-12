Nog steeds alarmfase 1, water Markermeer blijft stijgen

Het is nog altijd alarmfase 1 vanwege de hoge waterstand van het IJsselmeer en het Markermeer, meldt het hoogheemraadschap vrijdagmiddag. Het waterpeil in het IJsselmeer is gezakt, maar die in het Markermeer stijgt nog geleidelijk.

Het water in het IJsselmeer is gezakt omdat er de afgelopen goed gespuid kon worden. Dat houdt in dat het overtollige water via de sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand naar de Waddenzee wordt geloosd.

"Daarbij is er ook een keer goed over de vloed heen gespuid, omdat de Waddenzee bij vloed lager bleef dan het waterpeil in het IJsselmeer", legt Rijkswaterstaat uit. De verwachting is dat het IJsselmeer de komende dagen rond de +47 blijft schommelen. Daarna zal het waterpeil in het IJsselmeer eind 2023 en begin 2024 verder dalen.

Stijging Markermeer

Het Markermeer stijgt nog geleidelijk, omdat er vooralsnog niet gespuid kan worden naar IJsselmeer. "Mogelijk kan er over een aantal dagen weer wat gespuid worden naar het IJsselmeer afhankelijk van het waterpeil en een gunstige wind", zegt Rijkswaterstaat.

In onze provincie zijn er al verschillende maatregelen getroffen. De dijken worden geïnspecteerd en er worden maatregelen getroffen waar nodig. Het hoogheemraadschap meldt dat ook vandaag de Grote sluis in Hoorn en de sluis bij Broekerhaven in Stede Broec voorlopig gesloten blijven om het risico op wateroverlast in de binnenstad te voorkomen.

Bij de buitendijkse gebieden van het Markermeer is een verhoogde kans op wateroverlast door de hoge waterstand in combinatie met de straffe wind. In Volendam hebben de bewoners aan het Zuideinde onderaan de dijk zandzakken geplaatst.