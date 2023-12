Taxichauffeur Bram vond rust na contact met nabestaanden slachtoffer fataal ongeluk A4

Zijn gedachten gaan af en toe terug naar die ene dag in juni, maar hij ligt er niet meer wakker van. Taxichauffeur Bram was afgelopen zomer getuige van een fataal ongeluk op de A4, en de laatste die woorden wisselde met het slachtoffer.

De avondspits van 28 juni is net begonnen als ter hoogte van Roelofarendsveen een vrachtwagen strandt. Vanwege het pechgeval sluit Rijkswaterstaat een rijbaan, waardoor er een file ontstaat. Omdat de vrachtwagen moeilijk in beweging komt, groeit de file en staat het verkeer rond 18.40 uur tot aan Hoofddorp vast.

Als de man zijn bewustzijn dreigt te verliezen, probeert Bram hem wakker te houden. Dat lukt even, maar zodra marechaussees ter plekke zijn, valt het slachtoffer alsnog weg. Terwijl Bram een hartslag bij hem probeert te vinden, adviseren de marechaussees hem bij het voertuig weg te stappen. Niet alleen om hem meer traumatische beelden te besparen, maar ook vanwege ontploffingsgevaar: uit het wrak lekt brandstof.

Kort daarna overlijdt het slachtoffer ter plekke. Het ging om een 77-jarige man uit Lisse, zo laat de politie weten. Bram erkent dat zijn zorgen in het niet vallen bij de zorgen van de nabestaanden, maar ligt wel wakker van wat hij heeft gezien en meegemaakt. Wie is de verongelukte man? Heeft hij familie? En zo ja, wil die familie met hem in gesprek? Het zijn vragen die dan voortdurend door zijn hoofd spoken.

Contact met nabestaanden

In een poging antwoorden en rust te vinden, neemt hij contact op met NH en doet zijn verhaal. Met succes, want niet veel later stromen de reacties binnen. Een handvol mensen laat weten het slachtoffer te kennen. Uiteindelijk komt Bram in contact met de familie van de Lissenaar, maar zijn nabestaanden geven aan het verlies zonder inmenging van buitenstaanders te willen verwerken.