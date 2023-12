Geen illegale wietkwekerij, maar wel een legale coffeeshop in Bussum: hoe zit dat?

De politie ontdekte eerder deze maand een grote illegale wietkwekerij in Bussum. Maar er is ook een professionele coffeeshop, de enige binnen de gemeente Gooise Meren. Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren noemde na de inval van de opgerolde kwekerij de effecten van de teelt en handel van de hennep ‘ondermijnend en ontwrichtend’. Hoe zit dat precies?

Na een anonieme tip bracht de politie in december een bezoek aan een bedrijfspand aan het Oosterpad in Bussum. Daar troffen de agenten een professionele hennepkwekerij aan. Vervolgens besloot de burgemeester het pand te sluiten.

Aan de enorme hoeveelheid planten te zien, die de agenten vonden in verborgen ruimtes, leek de kweek van wiet al een behoorlijke tijd aan de gang te zijn in deze locatie. Voor zover bekend werd nog niemand aangehouden voor de wietplantage.

Legaal of illegaal

Burgemeester Ter Heegde besloot het pand voor negen maanden te sluiten, om 'de loop er uit te halen'. Volgens de burgervader was dat nodig, omdat niet alleen de situatie gevaarlijk was, vanwege illegale stroomaansluitingen, maar ook omdat de ‘teelt en handel van hennep ondermijnende en ontwrichtende effecten heeft’.

En toch is er ook ‘handel’ in de gemeente Gooise Meren, namelijk in de enige coffeeshop die de gemeente rijk is. Het grot verschil tussen de professionele illegale kwekerij en de zaak aan de Kapelstraat is dat het op laatstgenoemde locatie 'gecontroleerd en gereguleerd gaat', zoals Ter Heegde zegt.

Wietproef

En daar lijkt het om te draaien: de boel in de hand houden. Op dit moment zijn er in Nederland een paar gemeenten het experiment met een zogeheten ‘gesloten coffeeshopketen’ plaatsvindt. Uit dit project moeten blijken of de productie, distributie en verkoop van cannabis op een legale en gereguleerde manier mogelijk is.

Ook zal duidelijk moeten worden wat de gevolgen zullen zijn voor bijvoorbeeld veiligheid en volksgezondheid en of criminaliteit hierdoor zal afnemen. Het experiment heet ook wel de ‘wietproef’.

Vergrootglas

De gemeente Gooise Meren stelt in een reactie dat het ‘oprollen van een illegale wietplantage en de experimenten die in Nederlandgaande zijn niet met elkaar te vergelijken zijn.’ De wietproef ligt onder een vergrootglas en er worden strenge regels toegepast. Iets wat bij illegale teelt natuurlijk niet het geval is.

Verder laat de gemeente bij monde van de burgemeester weten dat het in Nederland nog altijd illegaal is om cannabis te kweken én te verhandelen. Maar ook het bezit ervan is officieel verboden, de overheid gedoogt het. Alleen onder strenge voorwaarden wordt bezit voor eigen gebruik en verkoop in coffeeshops niet vervolgd.