Vloerkleden Kasteel Radboud verpest, maar wateroverlast is verholpen

Het water bleek vanuit de haven via de slotgracht het kasteel binnen te komen. Een duiker, een waterdoorgang die de slotgracht verbindt met de haven, is inmiddels afgesloten. "Wij wisten niet dat die duiker dicht kon", vertelt beheerder Emma Buis.

Op tweede kerstdag liep de kelder van kasteel Radboud in Medemblik onder en veroorzaakte een waterlaag van drie centimeter. De brandweer kwam in actie, maar het water bleef door de naden tussen de muur en de vloer binnenstromen. Daarom kwam de brandweer gister weer in actie, waardoor het waterpeil één meter is gedaald en niet meer de kelder binnenstroomt.

Het sluiten van de duiker voorkomt nu dat er 'nieuw' water vanuit de haven de slotgracht inloopt. "In het vervolg zetten we de duiker in het voorjaar open en in het najaar dicht."

Vloerkleden zijn verpest

Doordat het water geleidelijk binnendrong, is de schade beperkt gebleven. "Alleen de vloerkleden zijn verpest. De rest hebben we veilig kunnen wegzetten, maar het is een hoop extra werk", laat Buis weten.

Op de Facebookpagina van het kasteel staat vermeld dat in de komende dagen regelmatig dweilen nodig zal zijn vanwege opgeslurpt vocht in de muren. "We krijgen de ruimte slecht warm, dus het is nog heel vochtig."

Het Kasteel Café is vandaag gesloten voor opruimwerkzaamheden, terwijl het museum zelf wel open is.