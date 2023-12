Beverwijker gewond bij nachtelijke steekpartij in Haarlemse Halbertsmastraat

In de nacht van woensdag op donderdag is er een steekincident geweest in de Halbertsmastraat in Haarlem. Een 21-jarige man uit Beverwijk is daarbij lichtgewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de politie raakte de man gewond aan zijn hand en is hij meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Het incident was even na 3.30 uur.

Over de dader is nog niets bekend. De politie heeft wel in de omgeving gezocht, maar dat leverde niets op. Ook waren er geen camera's die het incident hebben geregistreerd.

"Het slachtoffer was aanspreekbaar en beraadde zich nog of hij aangifte wilde doen. Dat is niet gebeurd, dus dan houdt ons onderzoek ook verder op", aldus de politiewoordvoerder.