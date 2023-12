Geen rustige feestdagen voor eigenaar hondenopvang: "Sluiting blijft boven hoofd hangen"

Bram Bonhof heeft een turbulent jaar achter de rug. De eigenaar van hondenopvang Dogrun in Purmerend leeft in spanning: moet zijn opvang en het bos waar het in ligt plaatsmaken voor een weg? Na diverse oproepen en een petitie leidde zijn noodkreet tot een uniek 'hondenprotest' in het stadhuis van Purmerend. Onder oorverdovend geblaf van heel veel honden lieten hun baasjes blijken dat Dogrun wat hun betreft moet blijven waar het is.

Zo'n tafereel zie je niet vaak. Minstens 150 hondeneigenaren waarvan veel hun (al dan niet blaffende) hond en protestborden mee hadden genomen lieten duidelijk hun stem horen anderhalve maand geleden in het stadhuis. Wethouder Pascal Verkroost nam een petitie aan die door ruim 4.200 mensen was ondertekend. Bram was zo onder de indruk van de steun dat hij emotioneel werd.

Eigenaar hondenopvang in tranen na massale steunbetuiging: "We kunnen niet zonder Bram" - NH

In de serie 'Het jaar van' bezoeken of bellen we mensen die afgelopen jaar in het nieuws waren in de regio Zaanstreek-Waterland. Hoe kijken ze terug op het nieuws waar ze bij betrokken waren en hoe gaat het nu met ze?

Eén van de mensen die zich het lot van Bram en de hondenopvang aantrok was Silvia Reid. Ze brengt haar hond al vijftien jaar naar Bram zodat hij daar lekker kan ravotten: "Het is een geweldige plek. Als ik aan kom rijden hoef ik m’n portier maar open te doen en hij sjeest het hek binnen."

Er ging een lange periode van onzekerheid aan vooraf voor Bram, die de plek in het bos nu zo'n twintig jaar huurt van de gemeente. “Ik zag al heel lang iets aankomen, maar de echte klap kwam natuurlijk doordat ik een brief van de gemeente kreeg dat er iets ging veranderen”, zegt hij nu. "Toen ik het las dacht ik wel: 'o jee, nu gaat het gebeuren'. Dat was wel heftig."

"Ik stond er wel even van te kijken", blikt Bram terug op het 'hondenprotest'. "Er waren zoveel lieve mensen die wilden helpen." Hij lacht: "Het was net alsof ik de verkiezingen had gewonnen. Al die mensen en al die camera's!"

Het is ook een lastige situatie voor de gemeente, gaf de wethouder aan: "Wij krijgen ook petities en vragen dat we woningen moeten realiseren."

Verkroost liet op de protestavond aan NH weten dat er een 'heel reële kans' is dat er een weg moet komen. Purmerend wil aan de Oostflank ruim 5.000 woningen bouwen. "Die woningen moeten ontsloten worden en dit is een van de scenario's. Als daar meer duidelijkheid over is, kunnen we ook verder praten."

Bram is inmiddels veel politieke fracties afgegaan, een paar weken geleden nog bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Echt lobbywerk. "Ik maak me zorgen voor mezelf, maar ook over de natuur. En een alternatieve plek is niet in zicht, waar moet ik zoeken? Ik ben geen supermarkt die je ergens neer kan zetten." Hij doelt op het vele geluid dat al die honden maken, iets waar hij zich nu op deze redelijk afgelegen plek geen zorgen over hoeft te maken.

En ook als er een andere plek wordt gevonden houdt Bram zorgen. Hij verwacht namelijk dat het een en ander wel een tijd gaat duren. "Het vervelende is: ik ben nu 55. Als ik dan weer op mijn 59e of 60e opnieuw moet beginnen, dat wordt wel moeilijk hoor. Ik weet niet of ik dat aankan, als je wéér opnieuw moet beginnen."

En nu?

Komende maanden komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid, als er een conceptversie van het plan komt. Daar kunnen inwoners, ondernemers, gebruikers en bezoekers van de oostflank nog op reageren voordat de uiteindelijke visie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Bram ziet er tegenop en kijkt er tegelijkertijd naar uit. "Ik krijg dan in ieder geval te horen wat de richting wordt. Sluiting blijft nu zo boven m'n hoofd hangen."