Levenslange trauma bij hondje Luna door vuurwerk: "Voor haar leven verknoeid"

"Ik was bezig haar te leren om te wachten bij de stoep, totdat ik zou zeggen dat ze mocht oversteken. Er fietsten vier jongens voorbij en in het voorbij gaan, gooiden ze een rotje naar Luna en naar mij", vertelt Johanna, lid van het NH Nieuws-panel. "Het ontplofte bij haar oren. Ik ben blij dat ze niet blind is geworden."

En sindsdien is het mis met de Friese Stabij. "Ze is gewoon voor haar leven verknoeid. Zo verschrikkelijk bang. Ze gaat meteen met de staart tussen haar poten en ze gaat hijgen uit angst en spanning. ’s Avonds durft ze niet naar buiten uit angst voor knallen. Ze kan haar poep en plas bijna 24 uur ophouden en dat is niet normaal voor een hond."

Luchtvervuiling en geldverspilling

Als kind vond Johanna vuurwerk wel prachtig om te zien. Maar in de loop van de jaren is ze daar anders tegenaan gaan kijken. "Ik denk dan vooral aan het klimaat en de luchtvervuiling en de rommel die overblijft. Ook de risico's op letsel vind ik zorgwekkend. Het geld dat aan vuurwerk wordt uitgegeven, zou veel mooier besteed kunnen worden aan mensen, die zich geen leuke kerst kunnen permitteren of eten kunnen kopen."

Het voorval met haar hondje gaf de doorslag en voor Johanna mag vuurwerk wel helemaal verbannen worden. Er zit voor haar niks anders op dan Luna gerust te stellen en thuis te blijven op oudejaarsavond.

Doodzielig

"We gaan niet meer op bezoek. Ik zit alleen met oud en nieuw, omdat ik haar niet wil blootstellen aan extra stress. Ik moet haar echt de auto in en uit sleuren. Alsof je aan beton staat te trekken. Ik koop dan een groot runderbot. Gelukkig geeft ze zich daar dan goed aan over. Dan is ze heel moe van het kauwen op het bot en reageert ze iets minder. Maar ze blijft angstig. Pas halverwege februari begint ze weer een beetje normaal te doen. Het is dood- en doodzielig!"