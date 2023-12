Radio Texel haalt met eigen Serious Request 20.000 euro op voor goede doelen

Liefst twintigduizend euro hebben ze opgehaald: Remco Koelewijn, Giovanni Coevert en hun team zijn zeer trots dat ze het toch hebben geflikt. 55 uur met korte rustmomentjes zaten de jonge radio-dj's en collega's achter de schuifpanelen van Radio Texel in het Glazen Paleis in het centrum van Den Burg om onder de noemer 'Texel Steunt' geld in te zamelen voor Texelgezinnen, Huis van Tante Jans en Tesselhuus.

Remco ziet er enigszins vermoeid uit. Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd als je bijna 55 uur in touw bent om radio de maken midden in het park in Den Burg. "Ik heb er net twee uurtjes rust op zitten", vertelt Remco vrijdag vijf uur voor het einde van de uitzending. "Maar we wisten wat we konden verwachten en waren daarop voorbereid." De teller staat dan op ruim 10.000 euro.

Hij veert helemaal op als hij een bijzonder telefoontje in de uitzending krijgt. Zijn tachtigjarige oma wil hem een hart onder de riem steken. "Wie heeft het dat zijn 80-jarige oma nog even komt aanmoedigen. Dat is toch prachtig?"

Serious Request

De twee radiomakers Remco en Giovanni begonnen woensdagochtend 27 december om negen uur met de bijzondere radioactie waarna ze zijn doorgegaan tot vrijdagmiddag vier uur. De twee talenten hadden vorig jaar al ideeën voor een grote uitzending in de stijl van het Glazen Huis van Serious Request van 3FM, maar toen was het allemaal iets te kort dag. In het voorjaar trokken ze opnieuw de stoute schoenen aan en begonnen ze met de voorbereiding voor de uitzending eind december. Het project kreeg de naam ‘Texel Steunt’.