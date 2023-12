Joke Smit is trots op haar Westzaan en 't Reghthuys: "Voelt als thuis"

"Wat er zo bijzonder is aan Westzaan?" Joke Smit hoeft er niet lang over na te denken. "Het is het mooiste dorp van de Zaanstreek", zegt ze vol trots. Daarbij roemt ze de betrokkenheid van de Westzaners. "Als er iemand dement over straat stiefelt, is er altijd wel iemand die zegt: 'kom, ik breng u even thuis'." Smit woont al 40 jaar in het dorp en kijkt terug op een geslaagd 2023.

Joke Smit is trots op haar Westzaan en 't Reghthuys in het bijzonder - NH

De stichting is belast met het onderhoud van het monument, maar kan dat met de 7.000 euro subsidie maar met moeite doen. Daarom verzon het bestuur een plan en liet Westzaners en andere geïnteresseerden een lei kopen voor tien euro per stuk. Daarin konden mensen een wens laten graveren.

Het gebouw was oorspronkelijke een rechtbank en werd daarna een gemeentehuis. Toen Westzaan opging in Zaanstad heeft de stichting het voor één gulden gekocht en werd het een officiële trouwlocatie. De laatste jaren doet het monument vooral dienst als podium voor culturele evenementen.

Zodra je Westzaan betreedt, zie je gelijk een van de oudste gebouwen van het dorp: 't Reghthuys. Smit zit in het bestuur van het monument en is er totaal aan verknocht. "Ik hou heel veel van 't Reghthuys", vertelt ze. "Het ziet er groot uit, maar het voelt als thuis. Ik denk dat ik hier iedere dag wel even ben."

Ook Smit kocht een lei, maar daar liet ze het niet bij. "Ik heb een grote familie en heb ze er allemaal een laten kopen", lacht ze. De leien moeten 200 jaar meegaan, als ze dan weer vervangen moeten worden kunnen Westzaners de wensen op de leien lezen. "Zelf heb ik voor vrede gewenst", zegt Smit.

Ze is duidelijk ontzettend begaan met het wel en wee van het gebouw. "We zijn een bestuur dat zoveel mogelijk met zijn allen doet. Soms trekken we er een weekend voor uit en dan staan we met zijn allen te schuren en te plamuren."

Duizendpoot

't Reghthuys is niet de enige organisatie in Westzaan waar Joke zich mee bezighoudt. In Westzaan zijn vier locaties waar culturele evenementen plaatsvinden, "Dat is best veel", laat ze weten. Daarom heeft Smit samen met anderen een 'uitladder' in het leven geroepen, speciaal voor Westzaan.

Dat er zo veel te beleven is in het dorp komt volgens Joke door het rijke verenigingsleven. "Ik woon hier nu 40 jaar en eigenlijk weet ik niet beter dan dat het zo is." In 2024 komt er een groot cultureel evenement in het dorp vanwege het 50-jarig bestaan van Zaanstad.

Ook bij het sinterklaascomité van Westzaan zit Smit in de organisatie. "Het is heel leuk om de sinterklaascommissie te zitten, want het is het leukste feest wat er is."