In de regio Haarlem veel vuurwerkverboden, Zandvoort gaat er iets milder mee om

Je hoort het waarschijnlijk al her en der in je buurt: knallen van vuurwerk. De lichte en de zwaardere varianten. In Haarlem geldt tijdens oud en nieuw een algeheel vuurwerkverbod. Er zijn in en rond de stad nog maar een paar punten waar je op dit moment nog vuurwerk kan kopen. Dat moet vóór zondag, want dan zijn de winkels dicht.

De vraag is in hoeverre de Haarlemmers het vuurwerkverbod gaan naleven. Vorig jaar waren er, net als in Heemstede en Bloemendaal, nog vuurwerkvrije zones in de stad. Maar lang niet iedereen bleek zich daar tijdens oud en nieuw aan te houden. Tekst loopt door na de foto.

Foto: NH Media / Geja Sikma

Landelijk mag je over het algemeen vuurwerk alleen afsteken op Oudjaarsdag tussen 18.00 uur en 02.00 uur 's nachts. Binnen de gemeenten gelden weer afzonderlijke regels. Hieronder de belangrijkste per gemeente in de regio Haarlem: Haarlem In Haarlem geldt dus een vuurwerkverbod. Maar het afsteken van 'klein vuurwerk' mag dan weer wel. Dan hebben we het over sterretjes, fonteintjes, Bengaals vuur en knalerwten. Om het te mogen kopen, moet je 12 jaar of ouder zijn. Haarlemmers die overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk, kunnen melding doen via de site van de gemeente. Heemstede en Bloemendaal Ook in Heemstede en Bloemendaal geldt een vuurwerkverbod, vanwege de overlast en de mogelijke schadelijke gevolgen voor milieu, mens en dier. Het afsteken van klein vuurwerk mag ook hier weer wel. Het afschieten van carbid en het oplaten van wensballonnen is in beide gemeenten verboden. Mocht je toch overlast ervaren, dan kan er naar de gemeente gebeld of gemaild worden. De vuurwerkregels in Zandvoort? Lees door na de foto.

Foto: Flickr/Leander Arkenau

Zandvoort In het kustdorp geldt een vuurwerkverbod op het strand en op de boulevards. Dat geldt ook voor de directe omgeving van verpleeg- en of verzorghuizen, de begraafplaats en het dierenasiel. In de rest van het dorp kan nog geknald worden. Klachten kunnen onder andere worden ingediend via het telefoonnummer van de afdeling Handhaving.