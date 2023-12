Bofi Vuurwerk in Zaandam per direct dicht vanwege overschrijden vuurwerkregels

Bofi Vuurwerk in Zaandam is per direct gesloten. De zaak moet van de gemeente dicht omdat er vuurwerkregels zouden zijn overschreden. Door de sluiting kunnen klanten hun bestellingen niet ophalen. Eigenaar Reinier Kuijk laat weten dat de situatie op dit moment onzeker is. "We willen snel zekerheid."

De vuurwerkaanbieder kreeg gisteren mondeling te horen dat zijn zaak dicht moest. De schriftelijke brief van de gemeente moet nog op de deurmat vallen.

Vuurwerkregels

De gemeente Zaanstad laat weten dat de vergunning is ingetrokken omdat de zaak vuurwerk verkocht voor de wettelijk toegestane verkoopdata. Daarnaast zou Bofi grotere hoeveelheden vuurwerk verkopen dan is toegestaan. In het landelijke vuurwerkbesluit staat dat de verkoper maximaal 25 kilo vuurwerk aan een particulier mag verkoper, Bofi zou dat hebben overschreden.

Afgelopen woensdag werd bij een koper 164 kilo vuurwerk in zijn auto aangetroffen, dat afkomstig was van de Bofi. Deze koper is aangehouden. Dit was voor de politie reden om een onderzoek in te stellen. Dit leidde naar een aantal huisadressen, waar honderden kilo's vuurwerk is aangetroffen. "Als zo’n hoeveelheid bij iemand thuis ontploft zijn de gevolgen niet te overzien", schrijft locoburgemeester Harrie van der Laan. "Juist zo vlak voor de jaarwisseling is het onverantwoord verhandelen en thuis opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk onbegrijpelijk. Daarom is besloten de verkoopvergunning in te trekken."

(Tekst gaat verder onder de foto)