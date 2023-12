Code geel door zware windstoten, oud en nieuw winderig met buien

's Ochtends geeft het KNMI code geel af vanwege windstoten van 75 kilometer per uur boven land en 90 kilometer per uur aan de kust. Volgens NH-weerman Jan Visser wordt het toch 'minder heftig' dan gisteren. Voor oudejaarsavond voorspelt hij vooral veel wind en een enkele bui.

Ook vanmorgen vielen weer een aantal buien boven onze provincie, hoewel de hoeveelheid volgens weerman Jan Visser meeviel. In de meeste plaatsen blijft het echter droog, maar er kan in de loop van de ochtend nog een enkele bui vallen.

Langs de kust en bij Texel klaart het in de loop van de ochtend zelfs op en laat de zon zich zien. Vanmiddag zet dit droge en iets zonnige weer door. "Maar in het zuiden van de provincie is nog wel een iets grotere buienkans", aldus Visser.

Het stormachtige weer van gisteren laten we grotendeels achter ons, hoewel de wind volgens Visser nog 'kan uithalen' tot 75 kilometer per uur. "Maar dat is minder heftig dan gisteravond."

Droger vooruitzicht

Er waait een zuidwestenwind, die is boven land matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot vrij hard. Met 10 tot 11 graden wordt de temperatuur weer zachter dan normaal voor de tijd van het jaar. Het wordt gemiddeld windkracht zeven. "Maar de zwaarste windstoten zijn er toch wel uit."

Vanavond en vannacht is er vooral in 't Gooi weer kans op buien, soms vergezeld door hagel en onweer. Maar morgen kunnen de regenjassen eindelijk weer even opgeborgen.

Visser: "Morgenochtend zien we dat het geleidelijk aan wat droger wordt, met af en toe wat zon en een matige zuidwestenwind, aan de kust waait het vrij krachtig." Morgenmiddag schuift er meer bewolking boven Noord-Holland en wordt het 9 tot 10 graden. De wind waait dan matig en aan de kust vrij krachtig, maar het blijft wel een groot deel van de dag droog.

Oudejaarsavond veel wind en buien

Hoogstwaarschijnlijk is het ook zaterdag nog droog. Dat is niet het geval voor 31 december, naast de nodige buien wordt het bovendien winderig.

"Die dag hebben we behoorlijk veel wind en dat geldt waarschijnlijk ook voor de jaarwisseling", vertelt Visser. Aan de kust staat windkracht zeven en boven land windkracht vijf tot zes. De zachte temperaturen zetten ook tijdens de jaarwisseling door.