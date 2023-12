Onstuimig weer tijdens jaarwisseling verwacht: "Goede hoop op doorgang vuurwerkshows"

De jaarwisseling verloopt naar verwachting onstuimig met een vrij krachtige wind. Het zal er daarom om gaan hangen of de geplande vuurwerkshow bij de Sloterplas kan doorgaan en het vuurwerk bij de lichtshow op het Museumplein de lucht in kan. "We houden goede hoop."

Door de harde wind ging er vorig jaar op het laatste moment een streep door de verschillende vuurwerkshows in de stad. Bij de lichtshow op het Museumplein werd toen geen vuurwerk afgestoken. De organisator heeft goede hoop dat er dit jaar wél vuurwerk de lucht in kan gaan.

Tijdens de jaarwisseling komen verspreid over het land enkele buien voor, maar er zijn ook droge perioden met opklaringen. In het binnenland staat een matige tot vrij krachtige wind. "Bij een constante windkracht 5 mogen we geen vuurwerk afsteken", vertelt Gioia van Zetten van de organisatie. "We hebben dagelijks contact met weerexperts. Momenteel wordt er een windkracht van 4 tot 5 voorspeld."

Lichtshow op Museumplein

De lichtshow op het Musuemplein gaat ongeacht de weersomstandigheden door. Wel bestaat er een kans dat er geen bijbehorend vuurwerk de lucht in kan. "Voor de vuurwerkshow bij de Sloterplas wordt het spannender, maar we blijven positief en hebben goede hoop dat het allemaal kan doorgaan." Ook in de Kom van Weesp staat een vuurwerkshow gepland.

Wie rond middernacht naar buiten gaat, moet rekening houden met een temperatuur van zo'n 6 tot 8 graden, al kan dat door de wind een paar graden kouder aanvoelen. In de stad geldt - net als vorig jaar - een algeheel afsteekverbod. Toch lijken de vuurwerkwinkels daar weinig van te merken.