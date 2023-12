Medium Thomas voorspelt: "Wordt het ooit nog droog?"

Ondergelopen kelders, straten die blank staan. Ook de IJmond heeft het afgelopen jaar op grote schaal te maken gehad met wateroverlast. Nu is het, zo vlak voor het einde van het jaar, de vraag: krijgen we ook komend jaar natte voeten? Medium Thomas Woolthuis weet dat als geen ander.

In bovenstaande video kijkt Thomas in zijn glazen bol en ziet hij de nodige wateroverlast voor de IJmond in het nieuwe jaar.