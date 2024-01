Gekkigheid in Marcels glazen bol: van dierenseksweetjes tot premier Plasterk

Wat heeft 2024 voor ons in petto? Daar geeft de Castricumse 'waarzegger' Marcel Steeman antwoord op in de nieuwe ophefkalender. Na diep in zijn glazen bolletje (vol wijn) te hebben gekeken, rollen de voorspellingen er inmiddels uit... Zullen ze dit jaar gek genoeg zijn om te tippen aan de bizarre werkelijkheid?

Foto: NH Media

"De realiteit is vaak nog gekker dan ik ooit zou kunnen verzinnen", zei Steeman in december toen hij terugkeek op de vorige kalender. Tot zijn spijt was de glazen bol toch te troebel voor correcte voorspellingen. Al weerhoudt dat hem niet van nieuwe voorspellingen doen. Vóór de kerstvakantie stond de Castricummer al te trappelen om te beginnen aan de nieuwe ophefkalender. Want alle 2023-gekte bracht zeeën van inspiratie voor flauwe grappen. "We hebben dit jaar een hele extra dag aan ophef. Het is dus een speciale XL-editie", grapt hij. Maar wat voor bizarre zaken heeft zijn glazen bol uiteindelijk voorspelt? Freek, seks en dierenplaatjes Het jaar is bijna afgelopen als Marcel nog diep in de glazen bol vol wijn zit te turen voor de allerlaatste voorspellingen. Hoewel hij nog niet klaar is met de ophefkalender, heeft hij wel al wat pareltjes bedacht.

"Té seksuele Freek Vonk dierenplaatjes van de Albert Heijn, die gaat er zéker op." Marcel Steeman

Je leest het goed, Freek Vonk ontsnapt niet zonder kleerscheuren aan Steemans klauwen. "Er komt ophef over té seksuele Freek Vonk dierenplaatjes van de Albert Heijn", zegt Marcel stellig. Nu denk je misschien: huh? Maar er zit toch echt een gegronde reden achter. "Op Threads deelt die man alleen maar hele gore dierenweetjes met seks. Dus die gaat er zéker op", vertelt Steeman. Freek is niet de enige die mogelijk voor ophef gaat zorgen, ook de politiek mag niet ontbreken. "Daar kan ik de halve kalender al mee vullen", aldus Marcel. Politieke lachertjes Tja, wie wordt onze nieuwe premier? Dat is de grote hamvraag. Vorige maand grapte Steeman nog dat hij drie keer verkiezingen op de ophefkalender ging zetten en dat Wilders absoluut geen premier werd. Nu lijkt hij toch van gedachte te zijn veranderd. "Ik moet het verhaal nog uitwerken over hoe Wilders alsnog premier gaat worden..." Het blijft even stil aan de lijn. "Of anders Plasterk. Ik twijfel nog of ik hem niet gewoon premier maak", zegt Steeman lachend.

"Wat als hij een van de weinigen is die zich wél aan die kalender houdt?" Marcel Steeman

Ook in het buitenland zijn ze niet veilig voor Marcels voorspellingen. Zo meent hij dat Trump president wordt. "Ik twijfelde een beetje of ik hem er weer op durfde te zetten." Diezelfde en destijds nog onwaarschijnlijke voorspelling, was in 2016 namelijk zijn doorbraak. "Ik weet niet of het daardoor kwam, maar wat als hij een van de weinigen is die zich wél aan die kalender houdt?", grapt Steeman daarover. "Ondanks alles heb ik Trump er gewoon opgezet hoor", zegt hij vastberaden voordat hij in lachen uitbarst. Beter dan paragnosten Ondanks alle gekkigheid weet hij in ieder geval één ding heel zeker: "Mijn ophefkalender zit er beter bij dan alle paragnosten die rond de jaarwisseling in het nieuws zijn." Nu rust er nog maar één vraag: zijn Marcels voorspellingen dit keer gek genoeg om te tippen aan de werkelijkheid? "Ik vrees dat de realiteit weer erger gaat zijn dan mijn ophefkalender. Maar als dat niet zo zou zijn, krijgen we een heel mooi jaar."