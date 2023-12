Martijn kreeg vuurwerk in zijn oog en is nu voor een verbod: "Ongeluk kan iedereen overkomen"

2023 is net een paar minuten onderweg als het vreselijk misgaat voor Martijn Goosen. Hij steekt vlak voor de deur van zijn huis in Wormer vuurwerk af met de 15-jarige zoon van zijn vriendin. Hij is bezig met de veiligheid van de jongen, maar maakt daarbij zelf een fout. Een vuurpijl komt recht in zijn oog terecht. Door het incident is hij anders gaan kijken naar vuurwerk: "Ik begrijp nu dat het iedereen kan overkomen, in plaats van alleen lui die stunten."

Vuurwerkslachtoffer Martijn Goosen blijft binnen deze jaarwisseling - Foto: NH

Je zou het niet eens zeggen als je hem zo ziet. Alleen een minuscuul blauw plekje onder zijn linkeroog verraadt dat er iets aan de hand is. Toch is de schade van de vuurpijl enorm; Martijn ziet slecht aan het oog en beelden lopen door elkaar heen. Het begon nog zo leuk, afgelopen jaarwisseling. Martijn viert oudejaarsavond samen met zijn vriendin Ytsje en haar 15-jarige zoon. Ytsje zelf moet niks hebben van vuurwerk, zij staat achter het raam naar buiten te kijken naar haar zoon en vriend, die lekker bezig zijn met klein vuurwerk. Martijn: "Tolletjes en dat soort spul. De grotere potjes deed ik." Bij het één na laatste potje vraagt de zoon van Ytsje of hij die mag afsteken. "Dan ben je natuurlijk met zijn veiligheid bezig, op hem aan het letten. Hij stak 'm aan, ik zei: let op, wilde hem ergens op wijzen en bewoog per ongeluk iets naar voren. Enorm stom natuurlijk. Toen ging de vuurpijl af, veel te snel." Grote impact Direct voelt Martijn dat het mis is. "Ik zag helemaal niks meer. In paniek ben ik naar binnen gerend, bloedend als een rund." Ytsje: "Ik vond het heel heftig toen hij binnenkwam, al schreeuwend: 'bel 112!'". Het maakte grote impact: "Normaal gesproken kom ik na kerst de deur al niet uit. Ik houd gewoon niet van van vuurwerk, ben er bang voor en dat is nu nog erger geworden." De toegesnelde medewerker van de ambulance zegt Martijn al gauw zijn hand weer tegen zijn oog te doen en hem naar het ziekenhuis te brengen. "Toen dacht ik al: oei, dit is niet goed." Drie scheuren in oog In het ziekenhuis blijken er drie scheuren in zijn oog te zitten. "Ik ben onder narcose gegaan en daarna zijn de scheuren dicht gehecht. Daarna ben ik nog twee keer onder narcose geweest, omdat mijn netvlies loszat. Als het goed is zit die nu redelijk stabiel. Maar de ogen werken nu niet samen, waardoor de beelden door elkaar lopen." Gisteren begon de vuurwerkverkoop, ook in Volendam en daar was het flink druk. Tekst loopt door onder de reportage.

Vuurwerkwinkel gaat er uit met een knal - NH

Het hele jaar al loopt Martijn ziekenhuis in, ziekenhuis uit. "Mijn lens is helemaal stuk, die hebben ze eruit moeten halen. Normaal gesproken zouden ze er een nieuwe lens in kunnen plaatsen, maar het oog is zo beschadigd dat-ie er niet meer in kan." "De iris is ook flink beschadigd, die reageert niet meer op licht. Ik zie alsof ik +15 heb, het beeld is heel slecht." In het nieuwe jaar heeft Martijn weer controle om te kijken of het netvlies nog goed zit.

Naast de fysieke schade is er ook mentaal wel wat gebeurd. Martijn maakte zichzelf verwijten: "Ik besefte dat het niet alleen het vuurwerk was dat te snel afging, maar dat ik zelf ook stom ben geweest. Iedereen doet wel eens iets doms, maar meestal loopt het goed af. Nu niet." "Ik heb wel slechte dagen gehad, nachtmerries in het begin ook. Maar ik ben iemand die van nature positief ingesteld. Mijn oog had ook helemaal weg kunnen zijn, ik had er ook heel lelijk uit kunnen zien. Ik kijk altijd wat ik nog wel heb in plaats van wat niet." Steun voor totaalverbod op vuurwerk Martijn is sinds kort lid van het NH Nieuwspanel en vulde bij de enquête over vuurwerk in dat hij voor een totaalverbod is. Hij is zeker niet de enige: van de 2.658 mensen die hem invulden wil 62 procent af van vuurwerk in Nederland.

"Mijn mening is hierdoor wel veranderd", zegt Martijn. "Ik begrijp nu dat het iedereen kan overkomen, in plaats van alleen lui die stunten. Het is gevaarlijker dan je denkt, ook het spul dat je in de supermarkt kan kopen. Je kan je oog verliezen of nog erger. Vuurwerkshows met professionals zijn beter denk ik, die weten wat ze doen." Waarschuwing Waarom hij zijn verhaal graag wilde vertellen aan ons? "Ik ben geen stunter en het is mij overkomen. Je bent zo met de veiligheid van iemand anders bezig dat je zelf een fout maakt. Misschien kan dit een waarschuwing zijn voor andere ouders of begeleiders. Let niet alleen op een ander, maar ook op jezelf." Eén ding is zeker: de drie blijven lekker binnen deze jaarwisseling. "We gaan met zijn drieën voor de buis, een spelletje erbij. Misschien gaat het gordijn nog even omhoog om naar buiten te kijken, want het wordt toch wel afgestoken. Dat is het voor dit jaar."

Verantwoording Onder de 6.300 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen vuurwerk. In totaal deden 2.658 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws-panel. Je wordt dan eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.