Gigantische brand in Heerhugowaardse garage, N242 dicht door rook

In een garage aan de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard is vanavond laat een grote brand uitgebroken. De brandweer is in groten getale aanwezig en een flink gebied rond de garage is afgezet. De N242 is afgesloten, en met een NL Alert wordt omwonenden opgeroepen uit uit de rook te blijven.

Op eerste beelden is te zien dat de vlammen uit het dak van het bedrijf slaan. Mogelijk grijpt het vuur sneller om zich heen omdat het erg hard waait in de regio, dankzij storm Gerrit. Volgens de brandweer is het pand waar de brand is ontstaan volledig uitgebrand, en kan het als verloren worden beschouwd. Er wordt nu ingezet op het voorkomen van overslaan naar andere gebouwen. De brand is rond 22.30 uur ontstaan en de politie is bezig een groot stuk rondom het pand af te zetten. Het bedrijf ligt dicht in de buurt van het treinstation van Heerhugowaard, maar voorlopig lijken er nog geen verstoringen in de treinverbinding te zijn.

Aan de andere kant van het bedrijf loopt de N242. In verband met de rookontwikkeling is deze door de hulpdiensten ter hoogte van Heerhugowaard afgesloten. Het is onduidelijk voor hoelang. Omwonenden en mensen in de buurt zijn met een NL Alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Wie thuis last heeft van de rook, moet ramen en deuren sluiten. Er worden metingen uitgevoerd om te zien hoe ver de rook zich precies verspreidt.

Brand garage Heerhugowaard Inter Visual Studio

De brandweer heeft mensen gewaarschuwd niet naar de brand toe te komen. Ze vragen nadrukkelijk om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het is op dit moment onduidelijk of er nog mensen in het pand aanwezig waren toen de brand uitbrak. Ook is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

