De niet-te-missen verhalen uit 2023 in West-Friesland

We naderen stilaan het einde van een bewogen jaar. Hoog tijd dus voor een terugblik op de meest aangrijpende en opvallende verhalen: welke bleven ons dit jaar bij? Dit was West-Friesland in 2023!

Foto: NH

Poezen uit kattenhotel ontsnappen door losgerukt gaas Gebroken was ze, nadat zeven van haar oppaspoezen opeens waren verdwenen. Saskia Brasser van kattenhotel Bollie in Benningbroek ontdekte in augustus dat het gaas van de kattenren was opengeknipt. Vermoedelijk meegenomen of losgelaten, zo was de gedachte. De verdwijning beheerste haar leven sinds de ontdekking: "Ik stop met het kattenhotel, na tien jaar. Ik wil dit niet meer", zei ze tegen NH. Inmiddels zijn vijf poezen terug naar hun baasje, waaronder Chiel uit Nibbixwoud. Van alle ontsnapte poezen uit het kattenhotel zijn er nog altijd twee zoek. Deze luisteren naar de naam Freddy Heineken en Gijsbrecht van Amstel. Wie heeft het verlossende antwoord?

Noord-Hollandse kust wordt geplaagd door 'camperbende' uit West-Friesland De diefstal van campers was - en is nog steeds - een ware plaag voor justitie. Langs de Noord-Hollandse kustdorpen werden tientallen Duitse en Zwitserse toeristen – vooral in de zomermaanden – op sluwe wijze bestolen van hun ‘huis op wielen’. Met grote gevolgen voor slachtoffers als Dennis die zijn camper kwijtraakte in Egmond aan Zee. "Je zal maar op vakantie zijn en erachter komen dat je vakantiewoning gestolen is. Met je hele hebben en houwen erin", zei de officier van justitie in de rechtbank. Inmiddels heeft het OM zeven West-Friezen in beeld, waarvan een groot deel al is veroordeeld. NH volgt de West-Friese 'camperbende' op de voet:

Inge uit Medemblik stopte met camping na dramaweekend Vernielde buitenkranen, prullenbakken besmeurd met stront en losgetrokken toiletbrillen. De vernielingen van afgelopen zomer waren voor campingeigenaar Inge Kuyt van Lodge 61 in Medemblik de reden om per direct haar camping te sluiten. "Een historisch dieptepunt", noemde ze het. Het dramaweekend maakte veel los in kampeerwereld. Diverse mede-campingeigenaren in West-Friesland staken een hart onder de riem. Bekijk hieronder de reportage over het dramaweekend:

Inge stopt met camping Lodge 61 na vernielingen - NH Nieuws

Uitvinder heeft dé oplossing voor de stikstofcrisis, maar overheid negeert hem Vriend en vijand waren het er eigenlijk wel over eens: de 'stikstofmachine' die Klaas de Boer uit Opperdoes ontwikkelde is dé oplossing voor het stikstofprobleem. Maar waar je een juichende overheid zoú verwachten, laat deze tot op heden de uitvinding links liggen. Dit tot groeiend onbegrip en frustratie van de ontwikkelaar. Zelf zei hij erover: "Pik het op. Ga beginnen en het is opgelost." Het verhaal maakte veel los. NH ontving meerdere mailtjes en belletjes van lezers die mee wilden denken. Zelfs BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas reageerde op X (voormalig Twitter). Bekijk hieronder de reportage over zijn uitvinding:

Klaas de Boer ontwikkelde een machine die ammoniak uit de lucht zuivert - NH Nieuws