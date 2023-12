Vroeger net voldoende voor de mavo, nu begint Santiago (24) aan zijn master

Toen Santiago Dieguez uit Heemskerk te horen kreeg dat hij mavo mocht doen na een slechte CITO-score, was dat voor hem de ultieme doping zich daar niet bij te leggen. Dat is hem ook gelukt... en hoe. Eerder dit jaar sprak NH hem over de succesvolle weg die hij aflegde in het leven, maar er zit nog meer in het verschiet: ook voor 2024 barst Santiago, inmiddels advocaat in wording, van de plannen.

"Als anderen niet in je geloven, dan ga je dat zelf ook niet doen. Zeker op zo'n jonge leeftijd." Santiago begon op de mavo, stroomde door naar het havo en eindigde op het vwo. "Mijn moeder zag het in me, nog voor ik zelf kon inzien dat het me ging lukken. Zij is er altijd voor mij geweest." Van een onzekere en introverte jongen met faalangst is hij ontpopt tot een zelfstandige, extraverte rechtenstudent. Het kan verkeren.

"Mijn moeder zag het in voordat ik het zelf kon inzien. Zij is er altijd voor mij geweest"

"De zorg sprak mij altijd aan. Mensen zeiden altijd tegen mij dat ik een heel verzorgend persoon was, maar uiteindelijk heb ik toch de stap gezet om rechten te gaan studeren. Het gevoel om voor andere mensen op te komen, geeft me veel voldoening." En bovendien: "De uitdaging die het vwo me gaf, zocht ik ook bij mijn verdere studies. Rechten is tot nu toe zeker de juiste keuze geweest."

In februari 2023 besloot hij om een sabbatical in te lasten. "De universiteit was zeker een uitdaging geweest. Het had veel van me gevraagd. Ik besloot de studie even 'on hold' te zetten en te gaan werken."

Hij ging aan de slag bij advocatenkantoor van Till in Amsterdam en begon als bijlesdocent bij AthenaStudies. Het bleek, wederom, een gouden keuze. "Na een week stage bij van Till kreeg ik een contract aangeboden voor één jaar. Toen kon ik haast mijn oren niet geloven. Het gaf me echt een bevestiging dat ik voor het juiste pad had gekozen." En alsof dat nog niet genoeg was: bij Athena werd hij verkozen tot docent van het jaar. "Dat was zo'n eer om dat te horen te krijgen. Van de 7.000 docenten werd ik gekozen en daar ben ik enorm dankbaar voor. Het is zo fijn om iets te betekenen voor andere studenten. "

Leermomenten

Santiago's avontuur door het leven is nog lang niet ten einde. In februari begint hij aan zijn master in het civiele recht aan de Universiteit van Amsterdam. "Het is ongelooflijk. Mijn 'jongere ik' zou het haast niet geloven. Een aantal jaar geleden was dit iets waar ik alleen maar van kon dromen. Maar je ziet het aan mij... die kunnen uitkomen."