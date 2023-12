Drugslab en woning vol explosieven en vuurwerk in Amstelveen op last van burgemeester gesloten

De Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens verklaarde gisteren twee flatwoningen tot verboden terrein. Een appartement in de Elbroes-flat waar vorige maand een overval werd gepleegd, bleek een drugslab te zijn. In een woning aan de Fideliolaan werden explosieven gevonden die waarschijnlijk bedoeld waren om plofkraken mee te plegen.

De komende drie maanden mag er niemand in de woningen komen, dus ook niet de eigenaar of eventuele huurder. Op de deur van de woningen hangt een brief waar dat in vermeld staat.

Drugslab

Na de overval op de Elbroes-flat aan In de Wolken in de nacht van 19 op 20 november hield de politie drie mannen aan, maar dat waren niet de overvallers.

NH-verslaggever Celine Sulsters zag destijds dat een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontmantelen en ontruimen van drugslabs onder andere een grote pan en jerrycans meenam uit de woning. De gemeente laat nu in een persbericht weten dat er inderdaad spullen zijn gevonden die gebruikt worden voor de productie van (hard)drugs. Ook vond de politie cocaïne in de woning.