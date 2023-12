Stukje Herengracht nu helemaal parkeervrij: "Best mooi geworden maar nog zo kaal"

"Ik vind het prachtig zo", zegt een Amsterdammer die niet woont maar wel werkt op het stukje Herengracht tussen de Blauwburgwal en de Brouwersgracht. De man krijgt er een beetje een promenade-gevoel van: "Het doet aan oude tijden denken, maar dit is ook een oude man die het antwoord geeft."



"Het is een woonerf geworden", zegt een vrouw verderop die er wel woont en misschien daardoor wel een stuk minder enthousiast is. "Ze hadden best een paar parkeerplekken over mogen houden", verzucht ze. Nu moet ze of naar de parkeergarage onder het Oosterdok of haar geluk in de buurt beproeven.