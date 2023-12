Tata schenkt vier brandweerwagens aan het goede doel

Tata Steel heeft vandaag vier brandweerwagens geschonken aan de stichting 'Brandweer zonder Grenzen'. De voertuigen waren voor Nederlandse begrippen enigszins verouderd maar kunnen in het (verre) buitenland met gemak nog van dienst zijn. Eric Zigenhorn van Brandweer zonder Grenzen: "Deze donatie is uniek. Hier kunnen we mensen in het buitenland absoluut blij mee maken."

De gift bestaat uit drie manschapsbussen en één Officier van Dienstvoertuig, dus niet te verwarren met een ouderwetse brandweerauto oftewel een tankautospuit. Die laatste krijgt de stichting Brandweer zonder Grenzen wel vaker in zijn bezit, de donatie zoals nu door Tata Steel is gedaan is uniek. "We zijn nu bezig met een project in Servië en Kosovo, hopelijk kunnen we de voertuigen daar inzetten", aldus Eric Zigenhorn van de stichting.

Niet overal ter wereld zijn goed uitgeruste en opgeleide brandweerkorpsen vanzelfsprekend. Stichting Brandweer zonder Grenzen ondersteunt brandweerorganisaties in landen waar hulp nodig is. De stichting is onder andere actief (geweest) in Bosnië, Oekraïne, Hongarije, Guatemala, Sri Lanka, Ghana en Polen. Ze voorzien lokale brandweerlieden van de benodigde materialen en trainingen om gemeenschappen te beschermen, levens te redden en de algehele veiligheid te vergroten.

Bij Brandweer zonder Grenzen zijn ze dolblij met de donatie. - Foto: Tata Steel