De Peiling: goede voornemens zijn nergens voor nodig

Het einde van 2023 is in zicht en dat is voor veel mensen hét moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Een nieuw jaar biedt weer volop mogelijkheden: meer bewegen, gezonder eten of stoppen met roken. Heb jij goede voornemens of begin je daar niet aan? Onze stelling is: goede voornemens zijn nergens voor nodig. Wat vind jij daarvan? We horen het graag in de Peiling.