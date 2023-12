Hopelijk geen vertraging voor baanwielrenner Yoeri Havik richting NK

Baanwielrenner Yoeri Havik zit nu nog in Denemarken, maar morgen komt hij gewoon in actie op het NK. "Ik vlieg morgenochtend terug. Hopelijk heeft mijn vlucht geen vertraging, anders red ik het NK niet. Ik rijd vanavond nog 100 kilometer koppelkoers met Julius Johansen in Kopenhagen", vertelt Havik.

Yoeri Havik (r) en Jan-Willem van Schip (r) - Foto: Orange Pictures

Havik komt op het NK in actie op de afvalkoers en de koppelkoers met Jan-Willem van Schip. In augustus pakte hij de wereldtitel op dat onderdeel. "Mijn leven is niet veranderd. Ik moet nog gewoon boodschappen doen. Wat wel is veranderd, is mijn wielercarrière. Als wereldkampioen krijg je gewoon goedbetaald en zal je nooit gekoppeld worden aan een slechte renner." Mooie zege in Rotterdam De wereldtitel is natuurlijk het hoogtepunt uit de wielercarrière van Havik. Vorige week won hij ook de Zesdaagse van Rotterdam en ook die overwinning zal hem bijblijven. "Om als wereldkampioen door zo'n zevenduizend man te worden aangemoedigd die zo dicht op de baan zitten, is supergaaf. Heel vet om mee te maken."

"Een Olympische medaille is het enige wat mijn wielercarrière nog kan veranderen" baanwielrenner Yoeri Havik

Olympische droom De erelijst van de Noord-Hollander is bijna compleet. Wat alleen nog ontbreekt is een olympische medaille. Op 10 augustus hoopt hij dat doel te bewerkstelligen tijdens de Olympische Spelen van Parijs. "Dat wordt super moeilijk. Juist nu wij wereldkampioen zijn, behoren wij tot de favorieten. Een olympische medaille is het enige wat mijn wielercarrière nog kan veranderen." Logischerwijs komt Yoeri Havik samen met Jan-Willem van Schip uit op de koppelkoers tijdens de Olympische Spelen. Op 1 mei wordt echter de definitieve keuze bekendgemaakt door de wielerbond. "Het staat niet zwart op wit, maar wij moeten gewoon in goede conditie zijn en dan rijden wij. Vincent Hoppezak is een goede derde." Tekst gaat verder onder de foto.

Yoeri Havik en Jan Willem van Schip vieren de wereldtitel - Foto: Orange Pictures