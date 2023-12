Door één klap raakte Estela (17) dit jaar haar gevoel van vrijheid kwijt

De 17-jarige Estela Narvaez Flores werd in september zomaar in elkaar werd geslagen tijdens de Aalsmeerse feestweek. De fysieke schade die ze opliep is nog steeds zichtbaar, maar ook mentaal heeft ze het moeilijk. Samen met NH blikken Estela en haar moeder Sanne terug op een lastig jaar.

De twee zijn het erover eens dat de gebeurtenis een flinke stempel op hun jaar heeft gedrukt. "Ik durf eigenlijk niks meer", antwoordt Estela als verslaggever Celine Sulsters vraagt hoe het met haar gaat. "Mijn leven is nu naar school gaan en dan meteen weer naar huis. Naar school loop ik niet meer alleen. Altijd met een vriendin."

"Dat ze niet meer zo vrij is, vind ik het ergst"

Het meisje is door vriendinnen gevraagd om met oudejaarsavond mee te gaan naar een festival, maar blijft toch maar thuis. Ze komt niet meer op plekken waar te veel mensen zijn. "Dat vind ik het ergst", zegt moeder Sanne Baartman. "Dat ze niet meer zo vrij is."

Scheve neus

Ze hoopt dat de traumatherapie waar haar dochter in januari mee begint daar langzaam verandering in zal brengen. Het fysieke letsel dat de onbekende jongen Estela toebracht maakt de verwerking van het trauma lastiger. Met zijn vuist brak hij die avond haar neus. Die is daarna teruggebroken, maar staat nog steeds scheef.

"Elke keer dat ze in de spiegel kijkt, wordt ze eraan herinnerd", weet Sanne. Estela vult aan: "Ik zie het ook als ik bijvoorbeeld foto's van mezelf maak op snapchat of als anderen foto's van me maken. Dan kijk ik toch elke keer weer naar mijn neus." Ze hoopt dat een plastisch chirurg haar neus weer als vroeger kan maken.

Zomaar mishandeld

Die bewuste avond in september begint leuk: Estela danst, zoals wel vaker, gezellig met haar vrienden en vriendinnen. Als een groepje feestgangers tegen het einde een zogenaamde 'moshpit' (kring van springende mensen) vormt, vindt ze het allemaal wat te ruig worden en besluit even aan de kant te stappen.

"Toen werd ik er middenin geduwd en liet de waaier die ik in mijn hand had vallen. Iemand zag dat een jongen die had gepakt en ik vroeg hem terug", vertelde Estela destijds aan NH. Als het meisje de waaier zelf probeert terug te pakken, haalt de onbekende jongen plotseling uit.

"Het volgende wat ik weet, is dat ik van de linkerkant een stoot op mijn neus kreeg. Mijn vriendinnen zeiden dat er allemaal bloed op mijn shirt zat." De dader gaat er snel vandoor, terwijl Estela achterblijft met een gebroken neus.