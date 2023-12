Waterpeil IJsselmeer even gedaald, maar loopt komende dagen weer op

De zeer hoge waterstand van het IJsselmeer is vandaag met 10 centimeter gezakt, doordat er goed gespuid kon worden bij de Afsluitdijk. Ook de waterstanden in het Markermeer zijn daardoor wat gedaald. Maar de komende dagen zal het waterpeil weer iets toenemen, meldt het hoogheemraadschap.

De gemiddelde meerpeilen op donderdag 28 december, 12.00 uur, zijn: IJsselmeer ​​NAP + 49 cm Markermeer ​​NAP + 22 cm Voor alle meren geldt dat de peilen zeer hoog zijn. Mede door de harde wind leidt dit snel tot hoge waterstanden. Vooral de buitendijkse gebieden langs het IJssel- en Markermeer hebben hier last van. Zo staan de weilanden en het schelpenstrandje bij Schellinkhout volledig onder water . En houden de recreatiegebieden en campings langs het Markermeer het ook niet droog.

"Door een combinatie van veel neerslag, een hoge aanvoer vanuit de rivieren en regio's en beperkte spui mogelijkheden staan de meerpeilen in het IJsselmeergebied zeer hoog", vertelt een woordvoerder van het hoogheemraadschap.

Ook in Volendam loopt het water onderaan de dijk over de oevers. De bewoners aan het Zuideinde hebben voor alle zekerheid zandzakken geplaatst (zie foto hierboven).

Sluizen

Het streefpeil in de binnenhaven van Hoorn is, na het sluiten van de Grote Sluis gisteren, bereikt, laat het hoogheemraadschap weten. "De pomp daar zal vanaf nu dus aanslaan wanneer nodig om zo het verschil tussen het binnenwater en buitenwater niet te groot te laten worden."

Het hoogheemraadschap inspecteert ook vandaag de dijken en treffen eventuele maatregelen waar nodig. Er geldt dan ook nog altijd alarmfase 1.

Code geel

Dat het waterpeil weer iets gaat toenemen, komt omdat er vanavond en ook komende dagen weer veel regen gaat vallen. Het KNMI heeft zelfs voor vanavond code geel afgegeven. In Noord-Holland en in het Waddengebied komen zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur.

Er is ook goed nieuws. Doordat de wind vanuit het zuidwesten (aflandige wind) komt, wordt het vele water niet nog meer de buitendijkse gebieden langs het IJssel- en Markermeer opgestuwd.