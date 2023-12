Griekspoor heeft na 'niet ideale voorbereiding' zin in United Cup

Eind november deed Griekspoor nog mee aan de Daviscup Finals in Málaga en kort daarna maakte hij ook nog zijn opwachting op een demonstratietoernooi in Macau. Het zorgde ervoor dat zijn voorbereidingstijd voor het nieuwe seizoen beperkt was.

"Ik ben hier twee dagen geleden aangekomen en kan nog wel wat trainingsdagen gebruiken", zegt Griekspoor (27) telefonisch vanuit Sydney. "Het valt me op dat iedereen hier vrij laat aankomt. Ik vond mezelf al vrij laat, maar alsnog was ik hier zo'n beetje als eerste."

"Planning- en trainingtechnisch was het allemaal niet ideaal. Maar voor het toernooi in Macau kreeg ik een aanbieding waar je simpelweg geen nee tegen kunt zeggen. Het was een onwijs gave ervaring, maar voor vier dagen die kant op - met het tijdsverschil - was niet optimaal."

Debuut in United Cup

Daarna volgde nog een vakantie naar Dubai en was hij ook nog een week behoorlijk ziek. "Ik heb een stuk of tien dagen kunnen trainen in Amstelveen. Daarom voelt het niet alsof ik er helemaal klaar voor ben. Het is allemaal even aanpassen. Ineens sta je weer buiten te spelen en ook het temperatuurverschil is natuurlijk flink wennen. Om die reden meld ik me waarschijnlijk af voor het toernooi van Adelaide van volgende week, om half januari klaar te zijn voor de Australian Open."

Maar eerst de United Cup, het landentoernooi waarvoor Nederland voor het eerst is uitgenodigd. "Ik was een van de laatste spelers die had toegezegd. De rest van het team wilde meedoen, maar ze hadden mij natuurlijk nodig vanwege mijn ranking", aldus de kopman, die het tennisjaar begint als de nummer 23 van de wereld.

"Ik heb in de eerste week van het jaar een titel te verdedigen, dus het was geen uitgemaakte zaak. Uiteindelijk heb ik toch besloten om te spelen, omdat ik graag voor mijn land uitkom. Ik was en ben sowieso erg benieuwd naar het toernooi. Ik ben ook een groot fan van Australië. Het is een heel fijne plek om te zijn en de omstandigheden zijn geweldig."

Griekspoor vormt op de United Cup een team met Wesley Koolhof, Thiemo de Bakker en de vrouwen Arantxa Rus, Arianne Hartono en Demi Schuurs. Nederland neemt het in Sydney op tegen Noorwegen en Kroatië. Ook Novak Djokovic doet mee aan de United Cup, evenals Iga Swiatek.

Vorig jaar won Griekspoor in week 1 het ATP-toernooi van Pune in India, maar dat toernooi is van de kalender gehaald.