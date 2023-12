Met deze mooie culturele tips kom je de jaarwisseling zeker door

Met het druilerige en natte weer in deze dagen rond de jaarwisseling is het lekker om naar een voorstelling, tentoonstelling of concert te gaan. De Culture Club redactie heeft weer vijf leuke uittips in de provincie voor je op een rijtje gezet.

Oekrains Ballet - Foto: unitedukrainianballet

Tip 1: Oekraïens vluchtelingenballet in Velsen The United Ukrainian Ballet Company bestaat uit 60 gevluchte dansers, die na het uitbreken van de oorlog hun toevlucht zochten in Den Haag. Het afgelopen jaar danste het gezelschap met groot succes op alle grote danspodia van de wereld. Van Amsterdam tot Sydney, van Londen tot Washington en Los Angeles. Speciaal voor de wintermaanden stelt de groep onder artistieke leiding van prima ballerina Igone de Jongh een indrukwekkend balletgala samen. Daarin dus onder andere delen uit de klassieke sprookjesverhalen. Maar ook de Oekraïense Hopak, wereldberoemd om de enorme sprongkracht die de dansers in hun hurkdansen tonen. The United Ukrainian Ballet Company met de voorstelling Classical Ballet Gala Ukrain 4 ever staat vanavond in de Stadsschouwburg in Velsen. Aanvang 20.15 uur. Ze treden daarna in het hele land op en staan op zaterdag 6 januari in de Meervaart in Amsterdam. Tekst gaat door onder de video

Tip 2: Eten in de kunst in Zaanstad Met het kerstdiner nog vers in het geheugen kun je bij Artzaanstad terecht voor de expositie SMAAK! . Een tentoonstelling over voedsel in de kunst. Acht kunstenaars tonen werken met ieder een eigen perspectief op het hoofdthema 'eten'. De schilderijen van Rob de Vries nemen ons mee naar de zoete jeugd. De tafelcreaties van Annalinda Wagenaar roepen herinneringen op aan gezellige tafelmomenten, terwijl de geschilderde macarons van haar zus Sasja Wagenaar ons doen watertanden. Tekst gaat door onder de foto

Smaak! - Foto: Artzaanstad

Met de expositie SMAAK! nodigt Artzaanstad je uit om op je gemak kunst te verkennen. Of je nu een liefhebber bent van glaswerk, schilderkunst, bronzen beelden of fotografie, deze tentoonstelling biedt een ongedwongen reis door de prachtige wereld van creativiteit. De expositie SMAAK! bij Artzaanstad is nog te zien tot en met 7 januari. Tekst gaat door onder de foto

Smaak! - Foto: Artzaanstad

Tip 3: Muzikale Nieuwjaarsborrel in Paradiso Amsterdam Voor leuke nieuwe bandjes en een borrel kun je op 3 januari terecht in Paradiso in Amsterdam. Daar is dan de Indiestad Nieuwjaarsborrel. In Paradiso stromen beide zalen weer over van de talentvolle indiebands. Dit jaar met Cloud Cafe, Mood Bored, Max Hell, Liam Pek, Hiqpy, Loupe en Steve French. De Indiestadpas 2024 is aan de deur te koop, zodat je daarmee direct naar binnen kan. (Met de Indiestadpas kun je een kalenderjaar aan geselecteerde alternatieve concerten in Amsterdam bijwonen, voor 40 euro) De Indiestad Nieuwjaarsborrel is op woensdag 3 januari in Paradiso Amsterdam. Tekst gaat door onder de video

Loupe is een van de bands in Paradiso - NH Nieuws

Tip 4: Volendam centraal in lichtspektakel Enkhuizen In het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is alweer de vijfde editie van Zuiderzeelicht. Volendam staat centraal tijdens dit lichtspektakel. Wandel in de avonduren door de sfeervol verlichte straatjes en laat je meeslepen door het aangrijpende verhaal over een eigenzinnig meisje dat Volendam voorgoed zou veranderen. Lang geleden was Volendam nog een klein boerendorp. Dag in dag uit ploeterden en ploegden de boeren op de drassige akkers. Ze vochten tegen stormen en overstromingen. Het leven was één grote strijd tegen de eeuwige dreiging van de Zuiderzee. Zelfs in warme zomers, als de zee kalm tegen de oevers klotste, stak geen Volendammer ook maar een teen in het koele water. Niemand, behalve het meisje Lijsje! Treed tijdens Zuiderzeelicht in de voetsporen van deze eigenwijze boerendochter en ontdek hoe zij een handvol arme dorpelingen uiteindelijk weet te overtuigen om met boten en netten de woelige Zuiderzee op te varen. Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is tussen 17.00 uur en 22.00 uur te bezoeken tot en met 7 januari, met uitzondering van 31 december en 1 januari. Tekst gaat door onder de video

Tip 5: Assepoester in een nieuw jasje in Alkmaar Een magisch sprookje met een Vrij-Zijn-jasje. In de voorstelling Assepoester en de Alkmaarse Peetmoeder is Assepoester niet de gewone prinses die op de prins gaat zitten wachten. Hoewel zij wel in de liefde gelooft, is deze Assepoester zelfstandig, modern en neemt ze zelf haar lot in eigen handen. Dat doet ze echter niet alleen. Ze krijgt hierbij de hulp van meerdere, fantasievolle dieren uit het ons bekende Alkmaarse sprookjesbos. Zij zorgen ervoor dat zowel Assepoester als zijzelf hun dromen waar kunnen maken. Helaas weten zij niet dat Shadow, een soort heks, een heel ander plan heeft met haar. Wie o wie kan haar helpen? Haar echte peetmoeder is met pensioen. Haar taken worden overgenomen door de Alkmaarse peetmoeder! Wie is dat? Gaat dat allemaal wel goed aflopen? Wil je Assepoester helpen bij dit avontuur, ga dan zelf in je mooiste sprookjeskostuum naar deze familievoorstelling. Assepoester en de Alkmaarse Peetmoeder in het Vrij Zijn Theater in Alkmaar tot en met 7 januari.

Assepoester en de Alkmaarse Peetmoeder - Foto: NH Media