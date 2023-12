Als je uit de verte komt aanrijden, is het schelpenstrandje bij Schellinkhout in het water verdwenen. Het enige uitzicht kleurt boven de dijk uit: de kites van de surfers die gretig van de extreme weersomstandigheden gebruik maken. "Het is zelfs makkelijker om zo het water in te gaan."

Hoog water deert surfers niet: "Is eigenlijk alleen maar makkelijker" - NH Nieuws

De parkeerplek bij het schelpenstrandje valt nog net te herkennen. Grotendeels staat het sinds vanmorgen vroeg al onder water. Net als het strand en de weilanden eromheen. Met de auto kan je er nog komen, maar een paar meter verderop staat het water al tot aan je kuiten. Een aanblik die veel bekijks trekt. Wandelaars kijken met grote ogen naar het recreatiegebied. Nu een plas water, waar ze normaal de hond uitlaten. Auto's stoppen langs de kant om te fotograferen hoe het Markermeer groter oogt dan ooit tevoren. Aan het einde van de ochtend zijn er een vijftal surfers te water. "Hoog water is mooi om te zien. Dit is echt de eerste keer dat ik dit zie. Indrukwekkend zo", zegt Michiel die intussen zijn kite aan het voorbereiden is.

'Je weet wat je doet en je zorgt voor elkaar' Maar hoe bereid je je voor om te surfen terwijl de alarmfase is uitgeroepen? "Lekker eten, goed slapen, ik heb er veel zin in. Je weet wat je doet en je zorgt voor elkaar." Op de parkeerplek keren de eerste surfers al huiswaarts. "De wind is heel vlagerig, dat maakt het lastig", zegt Michael. "Ik surf normaal op zee, maar dit is wel echt uniek wat ik begrijp." Na een half uur zat het avontuur er weer op. "Toen vond ik het wel genoeg. Een grote sprong maken en weer naar de kant. Dat was het wel voor vandaag." Maar er is ook een voordeel met dit weer. Michiel: "Het maakt het alleen maar makkelijker. Je kan veel eerder het water op. Dus voor ons is het niet zo erg."