Hilversum in het teken van top 2000: muziek in tenten en op straathoeken

Hilversum staat in het teken van de de top 2000 deze week. Voor iedereen die niet genoeg kan krijgen van de Lijst der Lijsten op radio 2. Tot en met 30 december is in het centrum van Hilversum muziek te zien, te beleven en te horen.

Voor veel mensen is het vaste prik tussen kerst en oud en nieuw. De Top 2000 op NPO radio 2. Dit jaar alweer de vijfentwintigste editie. De muziek voor de radio komt traditiegetrouw uit Beeld en Geluid. Live 2000 sluit hier naadloos op aan en speelt zich af in het centrum van het omroepdorp. Van Rollerdisco in het LAB Mediaplein, muziek op straat en in de tent op het marktplein, tot optredens en voorstellingen in het Filmtheater en Theatercafé.

Het muziekfestival Live 2000 in Hilversum beleefde haar eerste editie in 2017 en is een initiatief van Stadsfonds Hilversum, Hilversum Marketing en De Vorstin. De bezoekers bestaan vooral uit winkelend publiek en mensen die vanuit Beeld en Geluid het centrum in trekken na een bezoek aan het Top 2000 café.