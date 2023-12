'Kampvuur-stoker' in Amstelveens kantoorpand was ook bij uitslaande brand

De dakloze man die afgelopen maandag bij een kampvuur in een Amstelveens kantoorpand werd aangetroffen, was ook in het pand aanwezig toen daar een paar dagen eerder een uitslaande brand woedde.

Uitslaande brand in kantorenpand Laan van Kronenburg Amstelveen - Foto: VLN Nieuws

Dat zegt de politie tegen NH. In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag woedde een flinke brand op de derde verdieping van het complex. De brand werd ontdekt door een omwonende, die van een flinke afstand een felle gloed in het pand zag en de hulpdiensten alarmeerde. Nadat de toegesnelde brandweer het vuur met behulp van ladderwagens had geblust, werd bij een inspectie van het pand een man zonder vaste woon- of verblijfplaats gevonden, laat de politie weten. De man is niet aangehouden, 'maar we hebben zijn gegevens genoteerd', vertelt een politiewoordvoerder aan NH. Een woordvoerder van de brandweer zei destijds al dat er vermoedelijk illegaal gewoond wordt in het pand. Tekst loopt door onder de lees-ook

