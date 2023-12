Houtfestival 2024 gaat vrijwel zeker door: "Maar op lange termijn nog onzeker"

Ondanks dat de toekomst financieel nog behoorlijk onzeker is, komt er in 2024 zeer waarschijnlijk 'gewoon' een nieuwe editie van het Houtfestival in de Haarlemmerhout. Op 15 juni in de avond en op zondag 16 juni in de middag en avond. En in de vertrouwde vorm: vrije entree, een internationaal muziek- en kunstprogramma en toegankelijk voor alle leeftijden.

Tijdens de afgelopen editie van het festival deed voorzitter Renske Leijten nog een noodoproep, omdat de financiële situatie ronduit onzeker was. "We hebben het afgelopen jaar toch goed kunnen afsluiten. We hebben geen winst, maar ook geen verlies gedraaid. Dat is toch positief. We hebben daarbij ook wat ondersteuning van de gemeente gekregen", blikt Leijten terug.

Leijten vertelde in juni dat er jaarlijks zo'n tachtig- tot honderdduizend euro nodig is om het Houtfestival in dezelfde vorm door te kunnen laten gaan. "Dus vrij toegankelijk voor bezoekers tussen de nul en honderd jaar, met nationale en internationale artiesten die je niet op het programma van Patronaat tegenkomt en waar je ook gewoon je eigen drankje of broodje mee kan nemen."

Net als veel andere festivals zoekt ook het Houtfestival nu met de gemeente naar oplossingen voor de komende jaren. "Want we kunnen nu telkens één editie vooruit kijken. Maar hoe het er over vijf jaar eruit ziet, daar durf ik mijn handen niet voor in het vuur te steken", legt Leijten uit. Haar schrikbeeld, en die van alle vrijwilligers, is dat er in het uiterste geval hekken om het festival heen komen te staan en bezoekers kaartjes moeten kopen. Maar zover is het nog lang niet.

Als één van de oorzaken van de lastige financiële situatie noemt ze de prijsstijgingen bij leveranciers. "Door corona zijn er een aantal failliet gegaan en hebben anderen hun prijzen moeten verhogen."

Positieve gesprekken

Maar er is hoop. "De gemeente denkt goed met ons mee. Zo kijken we of de kosten voor bijvoorbeeld huur en opslag kunnen delen met andere festivals. De gemeente ziet ons ook als onderdeel van het 'cultuur-DNA van Haarlem', dus ik heb vertrouwen in een goede afloop van die gesprekken. Ik merk overigens geen concurrentie met andere festivals tijdens die overleggen. Het is voor mij een kwestie van 'en-en' in plaats van 'of-of'."

