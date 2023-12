Woning aan de Koevoetstraat in Alkmaar vat vlam door autobrand, mogelijk aangestoken

Een geparkeerde auto voor een woning aan de Koevoetstraat in Alkmaar is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Door de hitte en het vuur raakte ook een deel van het huis beschadigd. "We doen onderzoek naar eventuele brandstichting", laat een politiewoordvoerder weten.

Het vuur kon op tijd worden geblust; daardoor is de brand uiteindelijk niet bij de woning naar binnengeslagen. Met behulp van een slijptol heeft de brandweer de schuurdeur opengebroken en ook de voordeur is ingeramd. "De brandschade valt mee. Wel is er veel waterschade", reageert de woordvoerder. Op het moment van de brand was de bewoner niet thuis, die is op de hoogte gesteld.

De forensische opsporing doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. "We zijn beelden aan het uitkijken van buren met een cameradeurbel. Ook gaan we nog een buurtonderzoek doen", aldus de politie.