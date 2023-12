Medium Thomas voorspelt: "Demonstraties bij asielboot in Velsen-Noord"

Er was veel protest toen er vorig jaar in Velsen-Noord een asielschip voor ongeveer duizend mensen kwam. Nu ligt er op dezelfde plek een kleiner schip voor ongeveer 250 asielzoekers. Zo vlak voor het einde van het jaar is het de vraag: wat heeft 2024 voor de asielboot in petto?

Medium Thomas Woolthuis doet speciaal voor NH voorspellingen over de IJmond in de laatste vijf dagen van dit jaar in vijf thema's. Met vandaag: wat ziet Thomas in zijn glazen bol over het asielschip in Velsen-Noord?