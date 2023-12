Blaricum neemt maatregelen tegen overlast van onverharde wegen

In Blaricum worden de onverharde wegen binnenkort aangepakt om te voorkomen dat de wegen stoffig worden bij droog weer of juist wegspoelen bij te nat weer. Begin volgend jaar zal er een ander soort wegdek komen, wat het water beter kan afvoeren en minder stuift als het droog is. Het gaat hierbij nog wel om een proef laat de gemeente weten.

Omdat het tegenwoordig steeds vaker en harder regent in de winter en steeds droger wordt in de zomer ontstaan er problemen op de onverharde wegen van Blaricum. De bewoners rondom de half verharde Goyergracht Noord en de Blaricummers uit de wijk Bouwvenen hebben bij droogte erg veel last van opwaaiende stofwolken als er verkeer over de wegen raast. Niet voor niets is er bij de Goyergracht Noord in Eemnes inmiddels een bord geplaatst met een maximum snelheid van 30 kilometer.

Gaten en stof

En bij andere wegen, bijvoorbeeld het onverharde gedeelte van de Bussumerweg, kan het water na heftige regenbuien niet goed weg en ontstaan er grote gaten. Het afgelopen jaar moest de gemeente vaker dan ooit optreden om reparaties aan de wegen uit te voeren, terwijl dit normaal gesproken een of twee keer per jaar nodig was.