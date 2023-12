Los op Bloemkôle: Oôs Joôs feest samen met fans tijdens Top 2000

Eindelijk was het zover. Omstreeks 23.10 uur klonk het langverwachte nummer 'Bloemkôle' van de Berkhoutse band Oôs Joôs door de speakers tijdens de NPO Radio 2 Top 2000. De band begon in november een actie, en dankzij veel stemmen uit West-Friesland kwam hun nummer op plek 805 op de lijst. De band kwam vanavond met hun fans bijeen om samen naar de uitzending te luisteren.

De uitzending van de Top 2000 werd op een scherm geprojecteerd. En het was nog even spannend toen, bij het afspelen van nummer 806, de stream vastliep. Gelukkig werd de verbinding snel hersteld, en kon iedereen uit volle borst meezingen met het nummer 'Bloemkôle'.

In het zelfbenoemde 'Top 2000 café van West-Friesland' kwamen vrienden, familie en fans bij elkaar om samen te genieten van het moment. Ondanks dat de band had aangegeven niet op te treden, werden hier en daar toch een paar liedjes door het publiek gezongen.

In het plaatselijke café De Ridder in Berkhout kwam de band bijeen met vrienden en familie om samen te genieten van hun nummers tijdens de uitzending. "Het is gewoon gelukt!", roept zanger Edwin de Weerd enthousiast. "Het is bijna onbegrijpelijk, maar het is wel echt heel mooi."

De campagne om 'Bloemkôle' - een bewerking van 'The Wanderer' van Status Quo, dat dit jaar zelf niet in de lijst stond - de Top 2000 in te krijgen, was een groot succes. Volgens de band was het hoog tijd dat er een Noord-Hollands nummer, bij voorkeur uit West-Friesland, in de lijst belandde.

West-Friesland liet zich flink horen

De oproep had impact, want West-Friesland stemde massaal op het nummer. In zes van de zeven gemeenten was de track van de Berkhoutse band favoriet. Alleen in de gemeente Hoorn 'won' Queen met 17 procent van de stemmen, terwijl het nummer van Oôs Joôs 12 procent behaalde.

Daarentegen was het nummer over de kool in Schagen ook het populairste. Volgens NPO Radio 2 zou het nummer zelfs op plek 11 hebben gestaan, als het aan de stemmers in Noord-Holland zou liggen.

