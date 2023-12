Circusliefde en wereldsucces: Zwaagse Familie Smitt maakt Kerstcircus Keulen groots

'Een wereldbeleving voor het hele gezin', dat is waar de Zwaagse familie Smitt voor staat. In 2015 zijn ze begonnen in de Duitse stad Keulen met hun kerstcircus dat in de decembermaand zo'n 50.000 bezoekers trekt. "Niets geeft een beter gevoel voor mij dan als ik de tent binnenloop, het zit vol, en iedereen is aan het genieten", zegt zoon Maxim Smitt (21).

Circusliefde en wereldsucces: Zwaagse Familie Smitt grondlegger Kerstcircus Keulen - NH Nieuws

Het begint allemaal in het West-Friese dorp Hem, waar journalist Willem Smitt woont op een grote boerderij. Naast de journalistiek heeft hij een enorme fascinatie voor circus. In 1991 ging hij een samenwerking aan met Aleksander Bondarev en een grote groep circusartiesten uit Rusland. Daar voerde de 19-jarige Katja Bondareva samen met haar vader de Schleuderbrett-act (springplank) uit. Kalverliefde binnen het circus De zoon van Willem Smitt, Ilja, begon destijds ook een grotere rol te krijgen binnen het circusmanagement. Hij ontmoette Katja en daar sloeg de vonk over. De groep circusartiesten vertrok weer terug naar Rusland, maar Katja bleef voor de liefde. Drie jaar later zijn ze getrouwd en gingen ze samenwonen. Eerst een tijdje op de boerderij in Hem, later in een rijtjeshuis in Zwaag.

Ilja en Katja Smitt voor de circustent - Foto: Ilja Smitt/State Circus

In 1996 nam Ilja het stokje over van Willem en richtte het Groot Russisch Staatscircus op. En vanaf 1999 stonden ze op het Malieveld met het Groot Kerstcircus Den Haag. Daar kwam ook regelmatig de koninklijke familie langs. In 2014 had de familie het maximale bereikt met het Groot Kerstcircus Den Haag en besloten ze verder te kijken naar iets nieuws. Ilja: ''We konden kiezen uit Hamburg of Keulen. Allebei grote steden waar je kan groeien. Toch is onze keuze op Keulen gevallen door onze eerdere connecties en fijne partners.'' Thuis voelen in Hoorn Inmiddels wonen Ilja en Katja al dertig jaar in Zwaag met hun twee zonen. ''Het zou praktisch zijn om wat meer richting de Duitse grens te gaan wonen,'' zegt Ilja. ''Maar wij voelen ons thuis in Hoorn.'' De familie Smitt draait de hele maand december tientallen shows in Keulen.

Ilja, Katja en Maxim Smitt bij het Kölner Weihnachtscircus - Foto: Ilja Smitt/State Circus

Oudste zoon Maxim Smitt is voorlopig niet van plan om het circus over te nemen. ''Op termijn zou het kunnen, maar ik hoop dat mijn ouders echt nog wel twintig tot dertig jaar meegaan. Ik ga er wel vanuit dat mijn vader dit tot het einde gaat doen.'' Maxim studeert bedrijfskunde en Duitsland studies in Amsterdam. Mede door zijn ervaringen in het circus spreekt hij vloeiend Frans, Engels, Duits, Russisch en Nederlands. Maxim: ''Er zijn heel veel mogelijkheden voor mij later. Ik heb alle tijd en de wereld ligt aan mijn voeten.'' Nieuwe shows Naar verwachting komt de familie in oktober 2024 met nieuwe shows, nog groter dan de kerstshows. Maxim: ''Het is nog een geheim, maar als je weet wat er in die maand speelt kan je het al een beetje raden.'' Deze keer neemt Maxim de leiding, hij is al druk bezig met de voorbereidingen.